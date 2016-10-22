يلدريم: تركيا لديها بدائل أخرى عن الاتحاد الأوربي

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت، إنّ الاتحاد الأوربي عليه أن يقرر ما إذا كان سيضم تركيا إليه أم سيمتنع عن ذلك، فتركيا لديها بدائل أخرى تستطيع متابعة تطورها ونهضتها سواء انضمت إلى الاتحاد أو بقيت خارجه على حد قوله.

وأضاف يلدريم خلال كلمة ألقاها لدى مشاركته في الاجتماع التشاوري والتقييمي الخامس والعشرين لحزب العدالة والتنمية في ولاية أفيون قرة هيسار أنّ حكومات العدالة والتنمية سعت دائماً لنيل عضوية الاتحاد الأوربي، وقامت بالعديد من الإصلاحات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأردف أنّ تركيا تعتبر جزءً لا يتجزّأ من القارة الأوربية، وأنها تمكنت خلال الفترة الأخيرة من التفوق على العديد من دول الاتحاد في كافة المجالات والقطاعات.

وانتقد رئيس الوزراء التركي الأحكام المسبقة للاتحاد الأوربي تجاه تركيا، مبيناً أنّ أنقرة منسجمة تماماً مع معايير الاتحاد، وأنّ على دول الاتحاد الأوربي محاسبة نفسها واكتشاف الأخطاء التي ترتكبها بحق تركيا.