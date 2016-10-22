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هجمات على شركة انترنت تعطل مواقع الكترونية مهمة

21/10/2016

هجمات على شركة انترنت تعطل مواقع الكترونية مهمة

عطلت هجمات الكترونية ضد شركة (دي.واي.إن) للإنترنت الدخول على مواقع رئيسية مثل تويتر وسبوتيفاي وباي بال وأثرت بشكل أساسي على مستخدمين بمنطقة الساحل الشرقي الأمريكي ومناطق أخرى.

ولم يتضح على الفور المسؤول عن الهجمات. وقالت جيليان كريستنسن المسؤولة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الوزارة "تحقق في كل الأسباب المحتملة."

وقالت الشركة إنها حلت المشاكل الناجمة عن الهجوم الذي عطل العمليات نحو ساعتين لكنها كشفت عن هجوم ثان بعد الأول بساعات أحدث المزيد من الأعطال.

وبجانب تويتر وموقع الموسيقى سبوتيفاي تعطلت أيضا خدمات مواقع ساوند كلاود وريديت وإير.بي.إن.بي وفيرج. 

 

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