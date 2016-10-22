البث الحي
منوعات

ميركل تدعو الألمان إلى استعادة قيم المسيحية

22/10/2016

ميركل تقود الحزب الديمقراطي المسيحي

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الألمان إلى استعادة قيم المسيحية، وعدم التركيز على الخوف من الإسلام، مؤكدة أن حزبها مازال يمثل قيم المسيحية، وأنه لا حاجة للانتماء للأحزاب اليمينية المتطرفة من أجل التعبير عن المسيحية.

وقالت ميركل في مؤتمر حزبي بمدينة فيتينبورغ شمال البلاد: "أعلم أن هناك بواعث قلق من الإسلام. ولكن نحن الحزب الذي توجد ’المسيحية‘ في اسمه. فهل لدينا أي وعي بالذات؟".

وتنتمي ميركل للحزب الديمقراطي المسيحي وهي تتزعم منذ عام 2000.

وأضافت ميركل أنه لا حاجة إلى الذهاب إلى الأحزاب الأخرى كي يستطيع المرء "أن ينشد ترانيم مسيحية في عيد الميلاد".

وتساءلت: "ولكن كم منا يقوم بهذا في احتفالات أعياد الميلاد في منظماتهم؟" مشيرة إلى أن أغلب الناس يغنون أغاني أخرى في عيد ميلاد المسيح.

وتابعت تقول: "ما أعنيه هو كم من الترانيم المسيحية الخاصة بعيد الميلاد التي مازلنا نعرفها؟ وكم من هذه الأغاني نقوم بتعليمها لأطفالنا أو أحفادنا. أنا جادة للغاية في هذا الأمر. وإن لم نفعل فإننا نفقد بهذا جزءا من الوطن".

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)