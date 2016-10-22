مواقع إنترنت كبرى تعود للعمل بعد هجوم إلكتروني

مواقع إنترنت رئيسية تعود للعمل بعد هجوم إلكتروني

عادت مواقع كبرى على الإنترنت من بينها تويتر، وباي بال، ونتفليكس، و سبوتيفي، للعمل مجددا بعد أن استهدفت هجمات إلكترونية مزودا لخدمة الإنترنت يتيح للمستخدمين الوصول لهذه المواقع، حسبما قالت شركة "داين" ومقرها بأمريكا، التي تقدم خدمة الإنترنت (دى إن إس) وذلك، بعد ساعات من توقف الخدمة في جميع أنحاء العالم.

وبدأت موجة الهجمات التي أدت إلى الحيلولة دون وصول المستخدمين إلى الخدمة الساعة 1110 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، في حين أن توقف الخدمة أثر في البداية فقط على شرق الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق ذكر مستخدمون في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا مشكلات في للاتصال بعشرات المواقع الرئيسية.

وفي مثل هذه الهجمات، يجري غمر الأنظمة عمدا ببيانات لإبطاء أو وقف المستخدمين الشرعيين من الوصول إليها.

وقالت "داين" إنها لم تتلق أي اتصال من المهاجمين، ولم تعرف من المسؤول عن الهجمات، حسبما ذكرت شبكة "سي ان بي سي".

وقال مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية لشبكة "إن بي سي" إن السلطات لا تعتقد أن الهجوم كانت ترعاه دولة محددة، لكنه كان بمثابة "عملية تخريب على الإنترنت".

وأضافت "داين" لشبكة "سي إن بي سي" إن هجمات يوم الجمعة كانت جيدة التخطيط والتنفيذ، وجاءت من عشرات الملايين من عناوين بروتوكول إنترنت في نفس الوقت".