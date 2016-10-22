شاهد: نار الحرب جحيم يعيشه أطفال الموصل

خضع ما يصل إلى ألف شخص للعلاج من مشكلات في التنفس بينهم العديد من الأطفال بسبب استنشاق أدخنة ناجمة عن حريق مصنع كبريت اشتعل أثناء القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من مدينة الموصل العراقية وقال مسؤولون أمريكيون إن أفراد القوات الأمريكية في قاعدة جوية قريبة يرتدون أقنعة واقية.

وغطت سحابة من الدخان الأبيض سماء منطقة المشراق القريبة من الموصل حيث يقع مصنع الكبريت وامتزجت بأدخنة سوداء منبعثة من آبار نفط أشعلها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية لتغطية تحركاتهم.

وقال سكان والجيش الأمريكي إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية أشعلوا مصنع الكبريت عن عمد أثناء تصديهم لعملية قوات الحكومة العراقية لطردهم من الموصل آخر معاقلهم الرئيسية في البلاد.

وقال عبد السلام جبوري مدير مستشفى القيارة المركزي إن المستشفى استقبل ما يصل إلى ألف شخص يعانون مشكلات في التنفس منذ صباح أمس الجمعة وإنهم خرجوا بعد ذلك.

ولم ترد أي تقارير عن وفاة أي شخص في المستشفى.

وأضاف جبوري أن المستشفى استقبل أطفالا وكبارا ورجال شرطة وجنودا كانوا جميعا يعانون مشكلات في التنفس والتهابات في العيون.

وقاعدة غرب القيارة الجوية هي المركز الأمريكي الرئيسي لمساندة العمليات التي يقودها العراق لاستعادة مدينة الموصل من أيدي الدولة الإسلامية.

وهناك نحو 5000 جندي أمريكي في العراق لكن الجيش الأمريكي لم يكشف عن عدد قواته في القاعدة الجوية.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه " تحركت الرياح بالفعل جنوبا وكإجراء احترازي وضعت القوات في غرب القيارة معداتها الوقائية الشخصية وتواصل عملياتها في هذا الوقت".

وشوهد في القيارة جنودا عراقيين يرتدون أقنعة الغاز وهم على استعداد لاستخدمها.

وفي غرفة فحص بمستشفى القيارة كان طفل يرقد في سريره وهو يعاني من استنشاق أدخنة الكبريت ويصرخ ويسعل بينما يثبت والده قناع أوكسجين على وجهه.

وقال ممرض يدعى صدام أحمد وهو يرتدي قناع أوكسجين يحميه من الأدخنة إن معظم المرضى أخذوا جرعات أوكسجين ونصحوا بالابتعاد عن المناطق التي توجد بها الأدخنة.

وقال علي أحمد خلف (38 عاما) وهو يعيش في قرية مجاورة إنه نقل عائلته إلى القيارة للهرب من الأدخنة.

وقال شاهد عيان "رأيت رجلا مسنا أصيب بصدمة وتوفي من الدخان".

وقال مسؤول أمريكي آخر إن عينات من الهواء في محيط قاعدة غرب القيارة أرسلت إلى وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية لتحليلها لمعرفة "إن كان هناك ما يقلق في النتائج".

وقال مسؤولون أمريكيون إن تنظيم الدولة الإسلامية أشعل النيران في مصنع للكبريت يوم الخميس أثناء القتال حول المشراق جنوبي الموصل.

وذكر بيان صادر عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية اليوم السبت أنه جرى توفير أكثر من 24 ألف قناع واق من المواد الكيماوية لقوات الأمن العراقية وحلفائها من مقاتلي البشمركة أثناء التدريب على عملية الموصل.