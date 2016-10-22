شاهد: مقتل العشرات وإصابة المئات في حادث قطار بالكاميرون

أعلنت السلطات في الكاميرون أن ما لا يقل عن 55 شخصا لقوا مصرعهم، أمس، فيما أصيب أكثر من 500 جراء حادث خروج قطار ومكتظ بالركاب عن سكته جنوبي البلاد.

وقالت الحكومة الكاميرونية في بيان إن 14 شخصا ظلوا محاصرين تحت حطام قطار ركاب مزدحم خرج عن القضبان خلال رحلة بين أكبر مدينتين في الكاميرون مما أدى إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 575 آخرين.

وكان القطار متجها من العاصمة ياوندي إلى مدينة دوالا الساحلية عندما وقع الحادث قرب محطة القطارات في بلدة اسيكا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا غربي ياوندي.

ويحمل القطار أكثر من ألف شخص، من بينهم المئات من الركاب الإضافيين، الذين سعوا للانتقال عبر السكك الحديدية بعد أن أغلق انهيار جسر طريقا يربط بين ياوندي ودوالا، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وتمر عبر هذا المحور الطرق المؤدية إلى تشاد وأفريقيا الوسطى، ويعتبر من أخطر الطرق في الكاميرون إذ يشهد حوادث متكررة.