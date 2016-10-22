شاهد: ليستر يعود للانتصارات بالفوز على كريستال بثلاثة أهداف

استعاد ليستر سيتي (حامل لقب الدوري الإنجليزي) نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، بعدما تغلب 3 / 1 على ضيفه كريستال بالاس، في المرحلة التاسعة للبطولة.

وارتفع رصيد ليستر، الذي حصد نقطة واحدة فقط خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة، إلى 11 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني عشر بعدما حقق انتصاره الثالث في المسابقة هذا الموسم، متأخرا بفارق الأهداف خلف كريستال، صاحب المركز الحادي عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي والرابعة في البطولة حتى الآن.

وافتتح النجم النيجيري أحمد موسى التسجيل لليستر في الدقيقة 42، قبل أن يضيف زميلاه شينجي أوكازاكي وكريستيان فوتشس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و80.

وتكفل يوهان كاباي بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لكريستال بالاس في الدقيقة 85.