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شاهد: برشلونة ينتزع فوزا مثيرا على بلنسية في اللحظات الأخيرة

22/10/2016

سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتزع الفوز لبرشلونة بنتيجة 3-2 على حساب بلنسية في مباراة مفعمة بالكثير من الإثارة والجدل ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل المتألق ميسي في مرمى بلنسية للموسم العاشر على التوالي ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 22 على الرغم من أن لويس سواريز بدا في موقف تسلل وحجب مجال الرؤية عن الحارس دييغو ألفيس.

وقبلها تم حمل أندريس أنيستا قائد برشلونة حارج الملعب بسبب إصابة في الركبة، كما كان سيرجيو بوسكيتس محظوظا لعدم حصوله على الإنذار الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وقلب بلنسية الطاولة في غضون أربع دقائق خلال الشوط الثاني حيث سجل منير الحدادي في مرمى برشلونة قبل أن يضع رودريغو مورينو أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 56.

ويلعب الحدادي في صفوف بلنسية معارا من برشلونة.

وسجل سواريز في الدقيقة 64 ليمنح برشلونة التعادل بعد أن أضاع ناني فرصة خطيرة كادت أن تمنح بلنسية الفوز.

وحصل مهاجم أوروغواي على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة ليسددها ميسي مباشرة وتمر أسفل يد ألفيس وهو ما منح برشلونة الثلاث نقاط، ليتصدر قمة الترتيب مؤقتا برصيد 19 نقطة.

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