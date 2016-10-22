شاهد: بايرن يهزم مونشنغلادباخ بهدفين ويبتعد بصدارة الألماني

سجل آرتورو فيدال و دوغلاس كوستا هدفين ليفوز بايرن ميونخ 2- صفر على بروسيا مونشنغلادباخ اليوم ليبتعد بالصدارة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

وتحولت المواجهة التي بدت صعبة مع فوز مونشنغلادباخ على سلتيك في دوري أبطال أوربا قبل عدة أيام إلى مباراة من جانب واحد.

وسدد الفريق الضيف كرة واحدة في الشوط الأول على مرمى بايرن الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن للصحفيين "جاء الأداء في الشوط الأول حماسيا، كان أفضل شوط أول قدمه الفريق هذا الموسم".

وأضاف، " الشوط الثاني لم يكن جيدا وسبب مونشنغلادباخ العديد من المشاكل لنا لكننا احكمنا السيطرة ودافعنا بشكل جيد".

ويملك بايرن 20 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن هيرتا برلين الذي انتصر 2-1 على كولونيا بفضل هدفي فيداد ابيسفيتش ونيكلاس شتارك.

وجاء الهدفان قبل وبعد هدف أنطوني موديست الذي منح التعادل للفريق الزائر.

وتقدم بايرن مبكرا في الدقيقة 16 عبر فيدال بعد أن رد القائم كرة من روبرت ليفاندوفسكي.

واستفاد البرازيلي كوستا من خطأ دفاعي ليسجل هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 31.

وجاءت أفضل فرصة لمونشنغلادباخ في الدقيقة 71 بعد أن رد القائم تسديدة مباشرة من أندريه هان، وبذلك يتراجع مونشنغلادباخ للمركز العاشر.