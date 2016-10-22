شاهد: الصين تعين الايطالي ليبي مدربا لمنتخبها لكرة القدم

قال الاتحاد الصيني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الانترنت إنه عين الإيطالي مارشيلو ليبي الفائز بكأس العالم مدربا جديدا لمنتخب البلاد للعبة.

وفاز ليبي، 68 عاما، بكأس العالم عام 2006 مع منتخب إيطاليا كما أمضى ثلاثة أعوام ناجحة على رأس الجهاز الفني لنادي قوانغتشو إيفرغراند الصيني فاز معه خلالها بلقب الدوري الصيني ثلاث مرات وبدوري أبطال آسيا في 2013.

وسيتولى ليبي تدريب منتخب الصين خلفا لجاو هونجبو الذي استقال في وقت سابق من الشهر الجاري بعد هزيمة فريقه 2-صفر أمام أوزبكستان والتي شكلت ضربة جديدة لأمال الصين للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

و أعلن قوانغتشو موافقته على إلغاء التعاقد مع ليبي والذي وقع في بداية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسيكون ليبي ثالث مدرب يتولى تدريب المنتخب الصيني خلال العام الحالي بعد جاو والفرنسي آلان بيران الذي أقيل من منصبه في يناير/ كانون الثاني.

ودرب ليبي أندية نابولي ونتر ويوفنتوس الذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات والكأس مرة واحدة والكأس السوبر 4 مرات ودوري أبطال أوربا مرة واحدة عام 1996 قبل أن يضيف الكأس السوبر الأوربية وكأس الإنتركونتيننتال في العام ذاته.