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شاهد: الذئب "زابيفاكا" تميمة لكأس العالم 2018

22/10/2016

اختار مشجعون روس ذئبا يطلق عليه "زابيفاكا" ليصبح تميمة لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم والتي تستضيفها روسيا.

وحصل زابيفاكا على 52.8 في المئة من أصوات المشاركين في التصويت الذي جرى ونقله التلفزيون الرسمي الروسي.

وطلب من المشجعين الاختيار بين ذئب وقط ونمر يرتدي حلة رائد فضاء في الاستطلاع الذي أجري على الانترنت وجذب مليون مصوت، وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت إيكاترينا بوشاروفا، الطالبة الروسية التي صممت التميمة إن "زابيفاكا" "رقيق وله عيون تتسم بالطيبة.

وشارك النجم البرازيلي رونالدو في حفل الإعلان عن التميمة.

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