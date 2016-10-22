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شاهد: الجهاد تُحيي ذكرى انطلاقتها في غزة

21/10/2016

طالب رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلغاء اتفاق أوسلو.

وشدد، شلح خلال كلمة له نقلت عبر الاقمار الاصطناعية أمام الأف المشاركين في مهرجان إحياء ذكرى انطلاق حركة الجهاد الإسلامي على "واجب التحرير لا وهم السلطة".

وهاجم شلح "بعض" الدول العربية "لم يسمها" التي تقف عائقا أمام صمود وتحدى المقاومة.

وأضاف، أن على " أبو مازن للخروج من المأزق الراهن إعلان الغاء أتفاق أوسلو، وأن يعيد بناء منظمة التحرير لتصبح الوعاء الجامع للشعب الفلسطيني.

وتابع، على " منظمة التحرير أن تسحب الاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي".

داعيا إلى "انهاء الانقسام واطلاق حوار وطني شامل بين كل مكونات الشعب".

وقال " لم نكن نتوقع أن نعيش لنرى اليوم الذي يصبح فيه تأييد ونصرة قضية فلسطين تهمة وجريمة في عرف النخوة العربية، فبعض العرب قاموا بإطلاق الحملات والعواصف في صراعات المنطقة، ولم تكن فلسطين في حساباتهم".

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