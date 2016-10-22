شاهد: أول تجربة للـ "التوكتوك الطائر"من دون طيران

أجرى برلماني مصري سابق أول تجربة على ما وصفه بأنه "توكتوك طائر" للتأكد من عمل المراوح بشكل جيد.

على الرغم من أن صلاح عبده خليل قال إنه توصل لاختراع طائرة هليكوبتر باستخدام مكونات سيارة وأجزاء من التوكتوك فإن طائرته لم تبرح مكانها أثناءالتجربة.

وأرجع صلاح عدم الطيران إلى أنه يتأكد من أن أجزاء "التوكتوك الطائر" تعمل بشكل صحيح، وأنه يعمل على التراخيص اللازمة حتى يتمكن من أول إقلاع بالطائرة من مدينته بمحافظة الدقهلية.

ويقول خليل إنه تمكن من صناعة "التوكتوك الطائر" من قطع غيار سيارات وحديد مصري، مؤكدا أن التكلفة لم تتعد نصف سعر "التوكتوك" على حد قوله.

يشار إلى أنه بين الحين والآخر تظهر في مصر اختراعات مثيرة للجدل ولم يتحقق منها على أرض الواقع شيء حتى الآن.

وتبنت القوات المسلحة اختراعا للواء إبراهيم عبد العاطي قال إنه يعالج من أمراض الإيدز وفيروس سي وغيرها من الأمراض، إلا أن القوات المسلحة أرجأت الإعلان عن بدء عمل الجهاز عدة مرات، ثم اختفى أمر الاختراع المزعوم وكذلك صاحبه.

وقبل فترة ظهر شخص ادعى أنه اخترع ما سماه "الوحش المصري" زاعما أنه على البر سيارة وفي الجو طائرة وفي الماء غواصة، إلا أن الامر انتهى به بحرق اختراعه ورميه في النيل.

وعاد الشخص نفسه ليقول إنه اخترع جهازا يمكنه توليد الطاقة من دون وقود.