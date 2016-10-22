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تغريم رئيسة وزراء تايلاند السابقة مليار دولار بسبب الأرز

22/10/2016

تغريم رئيس وزراء تايلند السابقة مليار دولار بسبب الأرز

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس وزراء تايلاند السابقة ينغلوك شيناواترا نددت بحكم قضائي بتغريمها حوالي مليار دولار بسبب برنامج فاشل لحكومتها لدعم الأرز.

ومثلت ينغلوك أمام المحكمة العليا للدفاع عن نفسها ضد اتهامات منفصلة بالإهمال الجنائي والمخالفات، بعد أن تم تغريمها 35 مليار باهت (996 مليون دولار) من قبل وزارة المالية التايلاندية أمس الأول (الأربعاء).

وقالت ينغلوك للصحفيين خارج المحكمة "القرار غير صحيح وغير عادل" مؤكدة أن برنامج دعم الأرز، الذي دفع للمزارعين سعرا أعلى من أسعار السوق حقق فائدة للبلاد. 

غير أنها ذكرت أنها لن تدلي بمزيد من التصريحات العلنية حول الموضوع، فيما لا تزال البلاد في حالة حداد بسبب وفاة الملك بوميبول أبولياديج.

وكان برنامج دعم الأرز من بين التعهدات الرئيسية في حملة شيناواترا الانتخابية عام 2011 .  

وبموجب الخطة، اشترت الحكومة التايلاندية أرزا من مزارعين بمبلغ ثابت، أحيانا يزيد بنسبة 50 في المئة عن أسعار السوق العالمية.

وأدت التقلبات في أسعار السوق وسوء إدارة المخزون إلى خسائر ضخمة، قدرت بما يتراوح ما بين أربعة و17 مليار دولار.      

ويحظر على ينغلوك الاشتغال بالسياسة لمدة خمس سنوات بعد إسقاط حكومتها بواسطة انقلاب عسكري في مايو/ آيار 2014 .    

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