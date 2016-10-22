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ترامب: العالم يكره أوباما

22/10/2016

ترامب قال إن أوباما جعل أمريكا ضعيفة

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن سبب تحول الرئيس الفلبيني لإقامة علاقات أوثق مع الصين بعد عقود من سياسة هانوي الخارجية المؤيدة للولايات المتحدة هو كراهيته لباراك أوباما وواشنطن.

وقال ترامب في مؤتمر انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية أمس (الجمعة): العالم يكره رئيسنا، العالم يكرهنا. رأيتم ماذا حدث مع الفلبين، بعد سنوات طويلة، يتطلعون الآن لروسيا والصين لأنهم يشعرون بالسوء حيال أمريكا الضعيفة.

وأضاف ترامب أن الرئيس الفلبيني رفض زيارة أوباما لبلاده قبل أسابيع قليلة. وتابع قائلا: "وهذا حدث في المملكة العربية السعودية، أليس كذلك؟ وحدث في كوبا، أليس كذلك؟ وربما هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يحدث فيها هذا طوال التاريخ الأسطوري للطائرة الرئاسية".

وتأتي تصريحات ترامب بعد يومين من إعلان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يوم الخميس الماضي إنه سينفصل عن الولايات المتحدة.

لكنه قال في مانيلا أمس (الجمعة) إنه لن يقطع العلاقات بين البلدين، وأن من مصلحة بلاده أن تبقى مع أمريكا.

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