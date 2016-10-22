الغيطي:"أقسم بالله ما قلت إن السيسي أسر قائد الأسطول السادس"

نفى الإعلامي المصري محمد الغيطي قوله السابق "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي".

وأضاف خلال برنامجه على قناة LTC المصرية اليوم: "والله العظيم ما قلت إن السيسي أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي"، مشيرا إلى أنه قال إن الفريق مهاب مميش أشرف على عملية التصدي للأسطول.

وعادت تصريحات الغيطي بشأن أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي للواجهة بعد أن أكدت الإعلامية منى بارومة وهي زوجة محمد الغيطي أن مصر أسرت قائد الأسطول السادس في معرض ردها على الحقوقي جمال عيد حين ضرب بالحادثة المثل للأخبار غير الصحيحة.

جدير بالذكر أن محمد الغيطي كان قد قال في شهر أغسطس/ آب 2014، في برنامج له على قناة "التحرير" إن القوات المسلحة المصرية قامت بأسر قائد الأسطول السادس الأمريكي، وهددت الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمزيد إن لم تتراجع القطع البحرية خارج حدود المياه الإقليمية المصرية، ونسب الغيطي تلك المعلومات وقتها إلى هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.