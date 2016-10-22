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الحمض النووي يكشف لغز جريمة قتل ارتكبت عام 1989

22/10/2016

المتهمة بجريمة القتل – كارولين جي هاكرت

بعد أكثر من عقدين من البحث عن مرتكب جريمة طعن امرأة حتى الموت في عام 1989، أدينت امرأة تبلغ من العمر 48 عاما بتهمة القتل من الدرجة الأولى.

وتم احتجاز كارولين جي هاكرت بعد أن ألقت الشرطة القضائية في سميثفيل بولاية كنساس، القبض عليها بعد ظهر الأربعاء 19 من أكتوبر/تشرين الأول.

واستندت الشرطة إلى أدلة تطابق الحمض النووي الذي وجد على جثة الضحية البالغة من العمر 18 عاما، سارة جو ديليون، مع المتهمة كارولين.

ولم تعثر الشرطة في السابق على أي دليل لهوية مرتكب الجريمة ولا السلاح المستخدم، إلا ان إعادة تشريح الجثة مكّنها من جمع الحمض النووي، الذي كشف عن هوية القاتل، بفضل تطور التقنيات المستخدمة في التحاليل.

الجدير بالذكر أنه كان قد عُثر على سارة مقتولة بالقرب من السكة الحديدية في 29 من ديسمبر/كانون الأول عام 1989، بعد تعرضها للطعن حتى الموت بالإضافة إلى إصابة بالرأس.

وذكرت الشرطة أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة كان التنافس على الحصول على الرجل ذاته الذي كانت سارة وكارولين على علاقة عاطفية به.

وتعتقد الشرطة أيضا أن المشتبه بها قد أقدمت على جريمة مماثلة بقتلها امرأة رميا بالرصاص أمام طفليها بعد سنوات من ارتكاب الجريمة الأولى.

 حيث كانت كارولين تعمل سمسارا للعقارات وكانت على علاقة مع زوج ديانا أولت، البالغة من العمر 26 عاما، وهي التي أطلقت عليها الرصاص أمام طفليها في المنزل في ولاية ميزوري في العام 1994.

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