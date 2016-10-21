واشنطن تستضيف أكبر معرض للمصاحف في تاريخ أمريكا

واشنطن تستضيف أكبر معرض للمصاحف بتاريخ أمريكا

قال يلدريم علي كوش، مسؤول بالشركة الراعية لمعرض المصاحف والخطوط القرآنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد، إن الحدث يأتي في خضم "موجة من تشوية الصورة السلمية والمتسامحة للإسلام" وهي الظاهرة التي تندرج في إطار "الإسلاموفوبيا".

وأوضح يلدريم الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "شركة كوش القابضة" في مؤتمر صحفي عقده من أمام قاعة المعرض في واشنطن، أن الإسلام هو دين السلام والسماحة، والنظرة الحالية إلى الإسلام بعيدة عن الواقع و"لن ندع المتطرفين يتلاعبون بديننا".

وفتح المعرض، يوم الخميس، أبوابه للصحفيين لزيارته، حيث يضم أكثر من 60 نسخة مزخرفة للقرآن الكريم من دول مختلفة من العالم العربي بالإضافة إلى تركيا وإيران وأفغانستان.

وسيبدأ المعرض باستقبال الزائرين، يوم غد السبت ليستمر حتى يوم 20 من فبراير/شباط المقبل، على قاعة "آرثر ام ساكلر" في مجمع متاحف "سميثسونيان" بواشنطن.

وقال بيان صادر عن المجمع، أول أمس الأربعاء، إن المعرض الذي يحمل عنوان "فن القرآن: كنوز من متحف الفنون التركية والإسلامية"، هو أكبر معرض للمصاحف والخطوط القرآنية تشهده الولايات المتحدة.

وأضاف أن المعرض يُنظم بالتنسيق مع متحف الفن التركي والإسلامي في إسطنبول، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة التركية، وأشار إلى تفاوت أعمار المصاحف المعروضة ما بين ألف سنة و400 سنة خلت.

ووفق البيان، فإن هذا المعرض التاريخي يحكي القصص الفريدة لبعض المخطوطات المعروضة، وصناعها ومقتنيها، كما أن الزوار سيتعلمون كيف تم نقل القرآن من مرحلة الشفاهة إلى النص المكتوب.

وشهدت دول غربية عديدة مؤخرًا، بالتوازي مع حوادث إرهابية، تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا تجاه الجاليات الإسلامية.

وبحسب تقرير صادر في مارس/آذار الماضي عن مرصد ديني تابع لمؤسسة "الأزهر" في مصر، فإن حالات الإسلاموفوبيا حول العالم تزايدت خلال عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه، بما يزيد على ألفي انتهاك بحق المسلمين ومقدساتهم.