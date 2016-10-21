هروب 6 نزلاء من "سجن المستقبل" في مصر

قال مسؤولون أمنيون في مصر إن ستة نزلاء جنائيين فروا من "سجن المستقبل" بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة بعد تبادل لإطلال النار مع حراس السجن.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية الخبر على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة إن الأجهزة الأمنية سيطرت على الوضع داخل السجن.

وأضاف بيان لمسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة أن أجهزة الأمن تتبعت خط سير الهاربين، وتمكنت من ضبط أحدهم بعد إصابته بطلق ناري.

وأضاف المسؤول أن الاشتباكات أسفرت عن وفاة مواطن تصادف تواجده في محل الواقعة، وإصابة ضابط وشرطي.