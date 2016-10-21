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شاهد: وجبة "سجق" تنقذ أُسرة من الموت حرقاً!

21/10/2016

أنقذت وجبة سجق سريعة عائلة بريطانية من الموت حرقاً بعد أن غادروا سيارتهم قاصدين أحد المطاعم قبل ثوان من اندلاع النيران في السيارة في إحدى محطات الخدمة على طريق سريع، حسب صحيفتي ميرور وديلي ريكورد البريطانيتين.

وكانت أسرة غيرسي المكونة من 4 أفراد، في طريق عودتها من عطلة في اسكتلندا، حين استوقفهم ابنهم الصغير ذو الثلاث سنوات لشراء لفات السجق في إحدى محطات الخدمة.

وتوجه بالفعل توماس غريسي (50 عاماً) وزوجته هيلين (35 عاماً) وابنه ذو الثلاث سنوات وابنته ذات الـ14 ربيعاً، إلى مطعم ويت في منطقة كومبريا لتناول وجبة السجق السريعة، حين اندلعت النيران في سيارتهم من نوع فوكسهول زافيرا.

لم تصدق عائلة غيرسي أن وجبة السجق التي طلبها الصغير ستكون سبباً في إنقاذ حياتهم من الموت حرقاً، إذا كانت النيران هائلة وقالوا "نحن محظوظون، خرجنا من السيارة في الوقت المناسب".

وهرع رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذي امتد إلى سيارتين أخريين كانتا متوقفتين بجانب سيارة غيرسي، وخلف الحريق أضراراً بالغة في السيارة، متهماً شركة صناعة السيارات فوكسهول بإهمال الفحص الذي كاد يقضي على عائلته في لحظة.
 
 
 
 
 
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