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شاهد: معرض للرسامين المكفوفين وضعاف البصر في جدة

20/10/2016

نُظم في مدينة جدة السعودية معرض لرسامين من المكفوفين وضعاف البصر حيث يمكن لرواد المعرض مشاهدة تجارب هؤلاء الفنانين في الرسم.

ويهدف المعرض إلى تبصير الناس بإبداعات المكفوفين وضعاف البصر وحاجتهم للتأهيل والتدريب الذي يمكنهم من الانطلاق في حياتهم وممارسة أعمالهم وهواياتهم دون عوائق.

الفنانة التشكيلية هالة من بين الفنانين الذين يستضيف المعرض أعمالهم. وقد تعرضت الفنانة هالة لخطأ طبي أصابها بمرض الشلل الرعاش وأضعف بصرها، لكنها جعلت من هذه الأزمة محفزاً  للإبداع

وقد أمضت هالة وقتا طويلا لتجهيز معرض مصغر للوحاتها وتجربة الرسم أمام الجمهور.

والفنانة هالة ليست حالة متفردة فإلى جوارها الفنانة إيمان ترسم لوحاتها أيضا لكن المفاجأة أنها كفيفة البصر.

وقد فقدت إيمان بصرها جراء حادث مروري، واعتزلت الرسم لكنها عادت إليه مجددا مستعينة بذاكرتها البصرية.

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