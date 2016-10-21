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شاهد: معارك بين تنظيم الدولة وقوات الأمن وسط الأهالي بكركوك

21/10/2016

قالت مصادر أمنية إن مهاجمين يعتقد أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية  هاجموا عدة مبان ومحطة كهرباء في مدينة كركوك النفطية بشمال العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة) وأسقطوا ثمانية قتلى، ولا يزال بعض المهاجمين متحصنين داخل مسجد وفندق.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجمات في بيانات على الإنترنت وأعلنت السلطات حظرا على التجول بالمدينة.

وقال مصدر طبي إن ستة من قوات الأمن قتلوا كما قتل إيرانيان كانا ضمن فريق يجري أعمال صيانة في محطة الكهرباء الواقعة خارج المدينة.

وذكرت المصادر الأمنية أن ثمانية على الأقل من المهاجمين لاقوا حتفهم إما بتفجير أنفسهم أو في اشتباكات مع قوات الأمن.

وأخرجت القوات الكردية المهاجمين من كل المباني التي سيطروا عليها ما عدا فندقا ومسجدا ولا تزال الاشتباكات جارية. وقال سكان بالمدينة إنهم يسمعون انفجارات منذ الواحدة صباحا.

وذكرت المصادر أن منشآت إنتاج النفط الخام لم تستهدف وأن إمدادات الكهرباء لم تنقطع في المدينة.

وسيطرت قوات البشمركة الكردية على كركوك عام 2014 بعد أن انسحب الجيش العراقي من المنطقة أمام تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية صوب شمال وغرب العراق.

وجاءت الهجمات في كركوك بعد أربعة أيام من بدء القوات الكردية والعراقية هجوما بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لاستعادة الموصل آخر مدينة كبيرة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

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