شاهد: مطار "جورج" بجنوب أفريقيا يعمل بالطاقة الشمسية

يبدو مطار "جورج" في جنوب أفريقيا كغيره من المطارات، لكنه في الحقيقة فريد من نوعه، فهذا المرفق الجوي الواقع في جنوب البلد بين المحيط الهندي وجبال اوتنيكوا هو الوحيد الذي يعمل بالطاقة الشمسية في عموم القارة الأفريقية.

وتم تشييد المطار في إطار سعي حكومة جنوب إفريقيا لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي أدت إلى العديد من الكوارث البيئية بسبب تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأنشأت الحكومة الجنوب إفريقية محطة توليد طاقة شمسية بمساحة 200 متر مربع داخل مطار جورج الذي يستقبل 600 ألف راكب سنويًا، ويقع في مقاطعة ويسترن كاب.

ويعمل المشروع كذلك على توفير المياه، حيث توفر محطة الطاقة الشمسية تلك والتي تنتج 47 ميجاواط في الساعة، 1.2 مليون لتر من المياه في العام، حيث لا تطلب ألواح الطاقة الشمسية كمية مياه كبيرة بعكس محطات توليد الكهرباء بالوقود الحفري أو الوقود النووي.