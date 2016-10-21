شاهد: مسلمو تايلند يدعون للملك الراحل بوميبون أدولياديغ

دعا المسلمون التايلنديون في أنحاء البلاد في صلواتهم لملك الراحل بوميبول أدولياديغ.

وأعلن الشعب في جميع أنحاء تايلند في حالة حداد على الملك الذي توفي عن عمر يناهز 88 عاما الأسبوع الماضي بعد 70 عاما قضاها على عرش البلاد.

وفي الجنوب الذي تقطنه أغلبية مسلمة والذي ظل لعقود يعاني من العنف من قبل انفصاليين مسلمين معارضين للدولة التايلندية تسود أيضا حالة من الحزن بين الناس.

وتجمع طلاب من جامعة يالا راجابات اليوم (الجمعة) لتقديم تعازيهم والإعراب عن حزنهم على الملك الراحل.

وقضى الملك بوميبول عقودا في العمل على تحسين حياة الفقراء في الأجزاء التي تعاني من المتمردين الشيوعيين والانفصاليين المسلمين.

وهُزم الشيوعيون منذ فترة طويلة لكن جماعة مراقبة تقول إن العنف تصاعد في الجنوب ذي الأغلبية المسلمة منذ العام 2004 حيث قتل أكثر من 6500 شخص منذ ذلك الحين.

ونكست الأعلام في المباني الحكومية في يالا مثلها مثل بقية أنحاء البلاد.

وفي بانكوك افتتح رئيس مؤسسة المركز الإسلامي في تايلند سامارت مالوليم معرضا لصور الملك بوميبول.