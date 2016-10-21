شاهد: مرتضى منصور يختار مشجعي الزمالك "بطريقة مهينة"

أظهر فيديو بث على الإنترنت، رئيس نادي الزمالك المصري مرتضي منصور، وهو يختار "بطريقة مهينة" مشجعي الفريق الذين يمكنهم الحصول على تذكرة لحضور مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل.

ويوضح الفيديو الطريقة التي لجأ إليها منصور في استبعاد من لا تروق له هيئته من صوف المشجعبين الساعين للحصول على تذاكر لمؤازرة فريقهم.

وتوافد مشجعو الفريق إلى مقر النادي للحصول على التذاكر ووقفوا في طوابير طويلة للحصول على تذكرة حضور المباراة، الأمر الذي تسبب في إحداث حالات تدافع بينهم، بحسب تقارير إخبارية.