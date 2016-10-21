شاهد: مذيع يفضح بالخطأ خدعة مدرب فنون قتالية!

كشف محاور تليفزيوني بالخطأ خدعة يستخدمها خبير في فنون الدفاع عن النفس خلال بث مباشر، فانفجر المذيع في نوبة من الضحك، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

واستضاف المذيع مدرب الكاراتيه لإظهار قدرته الخارقة في تحطيم الطوب شديد الصلابة، وظهر في البداية وهو يحاول كسر الطوب باستخدام كوب زجاجي فقط دون كسر الكوب الفارغ.

وبينما حاول المذيع إثبات قوة صلابة الطوب أمام الكاميرا، وجد الطوب انهار بسهولة بمجرد أن لمسه بيده، وبالتالي فضح خدعة المدرب -عن غير قصد- على الهواء أمام آلاف المشاهدين.

وانفجر المذيع في نوبة من الضحك قبل أن يعتذر بشدة للمدرب بسبب تخريب فقرته، وحاول المذيع إنقاذ الوضع باستكمال اللقاء لكن الحيلة كانت قد انكشفت.