شاهد: لحظة انقلاب قارب سريع ومصرع متسابقيْن

نشر موقع Live leak، مقطعاً مصوراً يوثق مصرع اثنين من المتسابقين بعد انقلاب قاربهما السريع في نهر بوتوماك جنوب واشنطن خلال المسابقة السنوية لسباق القوارب السريعة.

ولقي المتسابقان من جورجيا وهما، جيمس ميلى (49 عاماً) وغارث تاغي (61 عاماً) حتفهما بعد انقلاب القارب الذي كان يحملهما ويسير على سرعة تتجاوز 140 ميلاً في الساعة، رأساً على عقب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويظهر الرجلان في الفيديو وهما يطيران في الهواء بقوة مع انقلاب القارب ويبدو أنه اصطدم بهما حينما سقط مسرعاً على الماء بقوة، وانتشل رجال شرطة ولاية ماريلاند جثتي الرجلين من النهر عقب الحادث.