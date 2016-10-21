شاهد: فتاة تنفذ مقلباً مثيراً في أول لقاء غرامي مع شباب!

نفذت فتاة حيلة ذكية "مقلباً" في مجموعة من الشباب الذين جاءوا للقائها كأول موعد غرامي بينها وبين كل منهم، حيث فاجأتهم بارتداء فستان الزفاف حاملة في يدها الزهور، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأرادت لورا بوبلي (26 عاماً) أن تثبت من خلال حيلتها أن اللقاء الأول للتعارف عبر الإنترنت قد لا يمت بصلة لما يراه الإنسان في الواقع من شخصيات البشر، فقامت بالاتصال بعدد الشباب وواعدت كل واحد منهم بلقاء في مكان عام على حده كموعد غرامي لأول مرة.

وجاءت ردود أفعال الشباب متفاوتة فمنهم من أصابه الذهول ومنهم من ناقشها بارتباك ومنهم من هرب بمجرد رؤيتها بثوب العرس في مكان عام، ومنهم من ادعى أنه الشخص غير المقصود، وأصر أحدهم على أنه مقلب رتبه أحد أصدقائه.

ونشرت الفتاة الفيديو على صفحتها على موقع يوتيوب ليحظى بآلاف المشاهدات.