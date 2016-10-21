شاهد ـ قطة تقتحم برنامجاً على الهواء: ماذا فعل المذيع؟!

ذُهِل مقدم البرنامج الصباحي، قدرت تشلبي أوغلو، من راديو وتلفزيون دنيزلي، غرب تركيا، عندما رأى قطة تتسلق منصة الإلقاء وتجلس على حاسوب خلال بث مباشر كان يقرأ فيه أخبار الصحف.

وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أن المذيع بعد أن أدرك أن الزائر الدخيل ليس سوى قطة، سرعان ما قال إن لديه "ضيفاً مفاجئاً" وتابع برنامجه.

ويبدو أن القطة كانت تائهة حينما قفزت فجأة أمام الكاميرا، وبعد أن استقرت القطة على الطاولة أمام الكاميرات، ذكر المذيع الجمهور أن الشتاء على الأبواب وأنه لا بد من إطعام الحيوانات في الشوارع وأن يبقوا أبوابهم مفتوحة مع قدوم البرد، بعدها، قدم العاملون في القناة الطعام للقطة وأسموها "حُسن".