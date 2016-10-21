شاهد: تعرف على النساء اللواتي اتهمن ترامب بالتحرش الجنسي

اتهمت عدة سيدات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بالتحرش بهن جنسيا وملامستهن بشكل غير لائق.

وفي تسجيل بث مؤخرا ولكن تم تصويره عام 2005، تباهى ترامب بإمساك النساء من أعضائهن التناسلية وتقبيلهن من دون موافقتهن. لكنه قال مؤخرا إنه يشعر بالحرج مما سماه حديث "غرف تغيير الملابس" مشددا على أنّه لم يقم بالسلوك الذي وصفه في التسجيل المصور.

وفيما يلي أسماء بعض السيدات اللاتي زعمن تعرضهن لسلوك غير لائق من ترامب:

• جيل هارث حوراني

وهي مساعدة سابقة لترامب في تنظيم مسابقات ملكات الجمال: رفعت دعوى على ترامب عام 1997 وطلبت تعويضا قدره 125 مليون دولار لزعمها أنه أقدم في 24 من يناير/ كانون الثاني 1993 على اصطحابها بالقوة إلى غرفة نوم في مزرعة يملكها في فلوريدا والتحرش بها جنسيا.

• تمبل تاغارت ماكدوال

ملكة جمال يوتا السابقة: نقلت عنها صحيفة نيويورك تايمز قولها إن ترامب "قبلها في شفتها مباشرة" عندما تعارفا عام 1997 وكانت في الحادية والعشرين من عمرها.

ورفض ترامب هذا الأمر قائلا إنه "يتردد في تقبيل الغرباء على شفاههن".

• جيسيكا ليدز

قالت في تسجيل مصور على موقع صحيفة نيويورك تايمز كيف أمسك ترامب بثدييها وحاول إدخال يده من تحت تنورتها بينما كانا على متن طائرة إلى نيويورك عام 1980 أو نحو ذلك عندما كانت سيدة أعمال تبلغ من العمر 38 عاما.

• راشيل كروكس

وهي موظفة استقبال سابقة في شركة للعقارات: قالت لصحيفة نيويورك تايمز إن ترامب "قبلني مباشرة على فمي" عام 2005 في برج ترامب عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها.

• ناتاشا ستوينوف

وهي صحفية روت كيف قبلها ترامب عنوة في ديسمبر/كانون الأول 2005 في منزله في فلوريدا بينما كانت تعمل على مقال عنه وعن زوجته الثالثة ميلانيا لصالح مجلة "بيبول".

• ميندي ماكجيليفري

نقلت عنها صحيفة (بالم بيتش بوست) قولها إنها بينما كانت تعمل مساعدة مصور في مناسبة في منزله في فلوريدا في 24 من يناير/كانون الثاني أمسك ترامب بمؤخرتها.

• سمر زرفوس

وهي متسابقة في برنامج تلفزيون الواقع (ذا أبرنتيس) الذي كان تحت إشراف ترامب عام 2006: وقالت زرفوس إن ترامب قبلها بشكل عدواني للغاية ووضع يده على صدرها وحاول أن يحملها على الاستلقاء معه على الفراش عندما التقت به عام 2007 لمناقشة احتمال منحها فرصة عمل.

• كريستن أندرسون

قالت إن ترامب أدخل يده من تحت تنورتها في ملهى ليلي مكتظ في نيويورك في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، في محاولة تقرب لم تكن ترغب بها كونها لم تكن قد التقت به من قبل.

• كارينا فيرجينيا

وهي مدربة يوغا قالت إن ترامب اقترب منها خارج مكان إقامة دورة التنس المفتوحة الأمريكية عام 1998 عندما كانت في السابعة والعشرين من عمرها ولم يكونا قد التقيا من قبل، وأدلى بتعليق عن ساقيها ثم لمس ثديها قبل أن تتمكن من الدخول إلى سيارة والابتعاد.

وأنكر ترامب الادعاءات التي أطلقتها النساء، ووصفها بأنها ملفقة، ووصف السيدات اللواتي وجهن إليه مثل هذه الاتهامات بأنهن "مرضى".