شاهد: "بطة" على متن طائرة ركاب تُشعل الإنترنت!

فوجئ الركاب على متن رحلة جوية من تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية متجهة إلى أشفيل، بصعود زائر غاية في الغرابة مصاحباً لواحدة من ركاب الطائرة، وكان هذا الزائر هو "البطة دانيال".

وحسب صحيفة واشنطن بوست، وشبكة إيه بي سي نيوز، وموقع بازفيد، فإن البطة التي تبلغ من العمر 4 سنوات صعدت الطائرة كنوع من الدعم العاطفي لمالكتها وتدعى كارلا فيتزغيرالد، التى كانت ضالعة في حادث خطير في وقت سابق خلال سباق خيول وعانت بعده اضطراب ما بعد الصدمة فضلاً عن الإصابات الجسدية.

وبعد الحادث ضمت فيتزغيرالد البطة دانيال منذ العام 2012 معتبرة إياها أداة تهدئة أعصابها الوحيدة، وقالت إنها تفهمها وتشعر بأوجاعها وتشاركها كل شيء حتى مشاهدة التلفاز، فصنعت لها غرفة معيشة خاصة بها وملأتها بألعاب الأطفال وأصبحت ترافقها في كل مكان.

وظهرت البطة على متن الطائرة وهي ترتدي حذاء باللون الأحمر وحفاض وموثوقة بحبل في يد صاحبتها! ما أثار إعجاب جميع ركاب الطائرة، وبدأوا في التقاط الصور معها، وكان طبيب فيتزغيرالد قد قدم مذكرة لشركة الطيران بحالة الفتاة التي تستدعي سفر البطة معها.

من جهته، وثق المؤلف "مارك إيسيغ" هذه الرحلة حيث جذب نظره مشهد البطة وهي تنظر من شباك الطائرة بينما كان يقرأ أحد الكتب، وشارك لقطات لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتحظى بانتشار واسع جداً وبمتابعة الآلاف.