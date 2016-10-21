البث الحي
منوعات

شاهد: "بطة" على متن طائرة ركاب تُشعل الإنترنت!

21/10/2016

فوجئ الركاب على متن رحلة جوية من تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية متجهة إلى أشفيل، بصعود زائر غاية في الغرابة مصاحباً لواحدة من ركاب الطائرة، وكان هذا الزائر هو "البطة دانيال".

وحسب صحيفة واشنطن بوست، وشبكة إيه بي سي نيوز، وموقع بازفيد، فإن البطة التي تبلغ من العمر 4 سنوات صعدت الطائرة كنوع من الدعم العاطفي لمالكتها وتدعى كارلا فيتزغيرالد، التى كانت ضالعة في حادث خطير في وقت سابق خلال سباق خيول وعانت بعده اضطراب ما بعد الصدمة فضلاً عن الإصابات الجسدية.

وبعد الحادث ضمت فيتزغيرالد البطة دانيال منذ العام 2012 معتبرة إياها أداة تهدئة أعصابها الوحيدة، وقالت إنها تفهمها وتشعر بأوجاعها وتشاركها كل شيء حتى مشاهدة التلفاز، فصنعت لها غرفة معيشة خاصة بها وملأتها بألعاب الأطفال وأصبحت ترافقها في كل مكان.

وظهرت البطة على متن الطائرة وهي ترتدي حذاء باللون الأحمر وحفاض وموثوقة بحبل في يد صاحبتها! ما أثار إعجاب جميع ركاب الطائرة، وبدأوا في التقاط الصور معها، وكان طبيب فيتزغيرالد قد قدم مذكرة لشركة الطيران بحالة الفتاة التي تستدعي سفر البطة معها.

من جهته، وثق المؤلف "مارك إيسيغ" هذه الرحلة حيث جذب نظره مشهد البطة وهي تنظر من شباك الطائرة بينما كان يقرأ أحد الكتب، وشارك لقطات لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتحظى بانتشار واسع جداً وبمتابعة الآلاف.
 
 
 
 
المزيد من منوعات

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)