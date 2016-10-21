شاهد: باندا "باو باو" الضخمة تذهب إلى الصين لزيادة النسل

قال مسؤولون في الحديقة الوطنية بالعاصمة الأمريكية إن أنثى الباندا الضخمة باو باو ستغادر الحديقة في مطلع العام الجديد إلى الصين بمقتضى اتفاق لزيادة النسل.

وسحرت باو باو البالغة من العمر ثلاثة أعوام – التي كانت أول باندا تولد وتبقى حية في الحديقة التابعة لمؤسسة سميثونيان منذ 2005 – الزائرين وغيرهم ممن شاهدوها في لقطات مباشرة عبر "باندا كام".

وستدخل باو باو برنامجا لتكاثر الباندا الضخمة بمقتضى اتفاق بين الحديقة والرابطة الصينية للحفاظ على الحياة البرية التي تقول إن كل أشبال الباندا بالحديقة الوطنية الأمريكية يجب نقلها إلى الصين عندما تبلغ عامها الرابع.

وقال مسؤولون في واشنطن إنه بمجرد وصولها إلى الصين ستنقل إلى منشأة يديرها المركز الصيني للرعاية والأبحاث للباندا الضخمة ومعها حارس وطبيب بيطري من الحديقة الوطنية الأمريكية.

وقالت الحديقة إن باو باو ستصل إلى النضوج الجنسي بين عاميها الخامس والسادس قبل دخول برنامج التكاثر وبحلول ذلك الوقت ستكون تأقلمت في موطنها الجديد.

ويوجد ما يقدر بحوالي 1800 باندا ضخمة في البرية وفقا لبيانات من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الذي يصنفها على أنها "معرضة للخطر".

وقالت الحديقة الوطنية إنها ستعلن قريبا عن فرص خاصة للجمهور للاحتفال بوداع باو باو قبل أن ترحل إلى الصين. وكان شقيقها تاي شان قد أرسل إلى الصين في 2010.