شاهد: الجيش المصري يقتحم "بقالة حمدين"

أظهر شريط فيديو بثته وكالة أنباء نوفوستي الروسية على صحفتها بموقع "يوتيوب" قوات عسكرية تقتحم مبنى عليه لافتة كبيرة مكتوب عليها "بقالة حمدين" وذلك ضمن التدريبات المشتركة بين الجيشين المصري والروسي المعروفة باسم "حماة الصداقة 2016".

صفحة "متضامنون مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشارت إلى الفيديو في تدوينة قائلة "قوات الجيش وهي في التدريب المشترك مع القوات الروسية عاملين بقالة اسمها بقالة "حمدين". أيوه هو اللي جه في دماغك".

حزب الكرامة من جانبه استنكر الزج باسم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ضمن المناورات العسكرية وذلك على لسان أمين الشباب بالحزب عبد العزيز الفضالي.

وقال الفضالي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية: "ليست مصادفة أن تختار الإدارة المصرية العسكرية المشرفة على المناورات المصرية الروسية بالعلمين (حماة الصداقة) الزج باسم (حمدين) على مبنى داخل العملية، لتجعل منه (بقالة) يتم مداهمتها في أثناء العملية بحثا عن وجود خارجين عن القانون بداخلها".

ويذكر أن اقتحام مجسم لمسجد خلال استعراض في حفل تخرج الكلية الجوية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثار استياءً بسبب "ربط المسجد بالإرهاب" خلال العرض العسكري.

ويشار إلى أن مناورات "حماة الصداقة 2016" المشتركة بين الجيشين المصري والروسي تجري بقاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ، في الفترة من 15 من أكتوبر/ تشرين أول وحتى 26 من الشهر الجاري.