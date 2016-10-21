شاهد: أنثى شمبانزي تُذهِل الجميع بقدرتها على التدخين!

بهرت أنثى شمبانزي في حديقة حيوان افتتحت حديثاً بعاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، الجميع بقدرتها المذهلة على التدخين، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤولو الحديقة، إن أنثى الشمبانزي البالغة من العمر 19 عاماً تدخن ما يقرب من علبة سجائر يومياً، وتعلمت إشعال السيجارة بالولاعة بتشجيع من مدربها الخاص.

وأثار هذا السلوك الغريب لأنثى الشمبانزي انتقادات للحديقة إلا أنه يدخل السرور على قلوب الزائرين، كما أن أنثى الشمبانزي قادرة على الانحناء احتراماً للزوار وأداء بعض الحركات الراقصة، والقيام ببعض الحيل.

كما أن الحديقة ذاتها تم تجديدها عام منذ العام 2014 لتضم تلك الحيوانات المميزة والغريبة، ويتم تدربيها على عدد من الحيل التي تميزها عن بقية الأماكن بالعالم وتثير إعجاب الجميع فضلاً عن الماكن الترفيهية والمسارح امكان مخصصة للرياضة.