سيدة تجمع بين زوجين في بيت واحد لمدة 6 أشهر

الزوجان نفيا علمهما بالزاوج الآخر

في حادث غريب، وربما فريد من نوعه، قامت سيدة مصرية بالجمع بين زوجين أحدهما أمين شرطة، وفي بيت واحد لمدة 6 أشهر من دون علمهما.

وقالت صحف مصرية إن السيدة القاطنة في منطقة العجوزة بالجيزة لجأت إلى إخبار أحد الزوجين بأن الآخر شقيقها، ولم توضح الأخبار الواردة هل كان ذلك بالتوافق مع الزوج الثاني أم ماذا؟

وقالت مصادر محلية إن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار الزوجة.

كما استمعت النيابة لأقوال الزوج الأول ويعمل عامل رخام، والذي أقر بزواجه من السيدة التي جمعت بينه وبين زوج آخر في منزل واحد موضحا أنه تزوجها منذ 6 أشهر.

أما الزوج الثاني ويعمل أمين شرطة، فقال إنه تزوج السيدة نفسها منذ 6 أشهر أيضا، وإن السيدة قدمت الزوج الآخر على أنه شقيقها.

أمين الشرطة أنكر معرفته بزواجها من عامل الرخام، قائلا إنها قدمت له ورقة طلاق من زوجها السابق.

وقام الزوجان بتحريك دعوى زنا ضد السيدة التي أمرت النيابة العامة بضبطها وإحضارها.