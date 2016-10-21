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بولندا: مصر باعت حاملتي طائرات ميسترال لروسيا بدولار واحد

21/10/2016

السفينة "جمال عبد الناصر" من طراز ميسترال

قال وزير الدفاع البولندي إنه يعتقد أن مصر باعت السفينتين الحربيتين من  نوع ميسترال إلى روسيا بمبلغ رمزي قدره دولار واحد.

وأكد وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتشيريفيتش في كلمة أمام البرلمان البولندي أن لديه معلومات من "مصادر جيدة" بهذا الخصوص لكنه رفض الكشف عن تلك المصادر.

وتابع وزير الدفاع البولندي "إذا انسحبت مصر من هذه العملية فإن ذلك سيكون مكسبا للسلام في العالم، ودرسا جيدا لروسيا".

وصنعت فرنسا حاملتي الطائرات من نوع "الميسترال" من أجل بيعهما لروسيا بالأساس، لكن الصفقة ألغيت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وخلافها مع الغرب حول أوكرانيا، ثم وافقت فرنسا على بيع السفينتين لمصر.

وفي موسكو، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف تصريحات الوزير البولندي قائلا إنها "سخافة" و"دعاية ذاتية".

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