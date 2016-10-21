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التحالف العربي يتهم الحوثيين بخرق الهدنة في اليمن

21/10/2016

التحالف العربي يتهم الحوثيين بخرق الهدنة في اليمن

اتهم التحالف العربي الحوثيين بخرق الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لمدة 72 ساعة رغم تأكيد أطراف النزاع الالتزام بها.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد العسيري أنه "ليس هناك وقف لإطلاق النار في اليمن". مشددا في الوقت نفسه على التزام التحالف بالهدنة التي بدأت فجر الخميس.

وقال العسيري "إن الوضع مماثل للمرة السابقة مع الدعوة الى وقف لإطلاق النار".

وقالت الولايات المتحدة إن هدنة لمدة 72 ساعة في اليمن تعرضت لضغوط اليوم الخميس عندما قتلت صواريخ أطلقت من اليمن اثنين من المدنيين في السعودية .

وندد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي استقبله نظيره الأمريكي جون كيري، بـ"150″ خرقا للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ ليل الأربعاء ، كما ندد الجبير بـ"تصاعد العنف" من جانب الحوثيين الموالين الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

ودخلت الهدنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين التنفيذ ليل الأربعاء، إلا أن خروقات عدة سجلت منذ اللحظات الأولى للهدنة، وهي السادسة من نوعها . 

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