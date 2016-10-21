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الأمم المتحدة: تنظيم الدولة يتخذ عائلات دروعا بشرية بالموصل

21/10/2016

قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "متشددي تنظيم الدولة الإسلامية " اقتادوا 550 عائلة من قرى حول مدينة الموصل العراقية ويحتجزونها قرب مواقع للتنظيم في المدينة لاستخدامها دروعا بشرية على الأرجح.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان تلته المتحدثة رافينا شمدساني: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم مدنيين داخل الموصل وحولها دروعا بشرية مع تقدم القوات العراقية.

رافينا شمدساني – متحدثه باسم الأمم المتحدة

وتابع "يحتفظون بالمدنيين بالقرب من مكاتبهم أو الأماكن التي يتمركز بها المقاتلون". ويحقق المكتب في "معلومات موثقة" من المنطقة بأن التنظيم المتشدد قتل 40 مدنيا في قرية واحدة. ولم تعط المتحدثة المزيد من التفاصيل.

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