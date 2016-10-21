إغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجمعة في كركوك

القوات العراقية تحاول استعادة المدينة من أيدي تنظيم الدولة ـ رويترز

أعلن اتحاد علماء الدين في محافظة كركوك، شمالي العراق، الجمعة، إغلاق جميع مساجد المحافظة والغاء صلوات الجمعة اليوم على خلفية الهجمات التي شنتها مسلحو تنظيم الدولة فجر اليوم على 5 مؤسسات أمنية وخدمية في المحافظة.

وقال الشيخ آزاد خورشيد، رئيس اتحاد علماء الدين في كركوك‎، إن "توجيها صدر من عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني(مؤسسة حكومية) الى الوقف السني في محافظة كركوك يقضي بإلغاء صلاة الجمعة هذا اليوم في جميع مناطق محافظة كركوك من دون استثناء".

وأضاف خورشيد أن "القرار جاء لحماية المصلين وعدم تعريضهم لأي أذى، بعد الهجمات التي شنها مسلحو تنظيم الدولة على مناطق في محافظة كركوك" مشيرا إلى أن "قرار الوقف السني هو إلغاء صلاة الجمعة حتى في المناطق التي لم تشهد أي اضطرابات أمنية".

وتابع خورشيد أن "جميع مساجد محافظة كركوك لم تتعرض لأي ضرر جراء الهجمات اليوم".

وأعلنت خلية الإعلام الحربي (مؤسسة رسمية) الجمعة، بسط السيطرة على 5 مواقع أمنية ومدنية هاجمها مسلحو تنظيم الدولة فجر اليوم بمحافظة كركوك الغنية بالنفط شمالي البلاد.

وشّن مسلحو تنظيم الدولة هجمات على مديرية شرطة كركوك، ومركز شرطة العدالة، ومركز شرطة دوميز، ومقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومحطة كهرباء الدبس، واوقعوا 13 قتيلا غالبيتهم من موظفي محطة كهرباء الدبس بينهم 3 إيرانيين.

وتسيطر قوات البيشمركة على محافظة كركوك التي يقطنها الأكراد والتركمان والعرب.

ولا يزال تنظيم الدولة يحكم قبضته على قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك في الجنوب الغربي على بعد نحو 30 كيلومترا.

ويأتي الهجوم العنيف بينما تشن القوات العراقية، منذ الإثنين الماضي، عملية واسعة لاستعادة الموصل، ثانية كبرىمدن العراق، من تنظيم الدولة.