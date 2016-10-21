ألمانيا تعتزم حظر النقاب لموظفات الحكومة

منتقبتان تسيران في شوارع فرانكفورت بألمانيا-أرشيف

تعتزم الحكومة الألمانية فرض حظر على ارتداء الموظفات النقاب في الدولة.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الجمعة استنادا إلى مسودة لوزارة الداخلية الألمانية: "التواصل المفتوح سمة التعايش المشترك في مجتمع ديمقراطي حر. من يخف وجها فإنه يقوض فرص التعارف وتقدير الذات بشدة".

وجاء في المسودة أن النقاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات يصعب عملية اندماجهن في المجتمع، ويزدري النساء، ويتعارض مع المساواة.

وتنص المسودة على إلزام النساء المنتقبات بالكشف عن وجوههن عند طلب التحقق من هويتهن خلال التدقيق في جوازات السفر أو المحاكمات أو الإدلاء بالأصوات في الانتخابات على سبيل المثال.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسودة لا تزال في مرحلة التصويت داخل الوزارة، مضيفة أن الوزارة لن تعلق على مضمون المسودة لحين إتمام إجراءات الموافقة عليها داخليا.

يذكر أن عددا من وزراء داخلية المحليين المنتمين للتحالف المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، طالبوا بحظر شامل للنقاب في ألمانيا، ما أثار موجة من النقاشات المحتدمة.

وبعد ذلك تبنى وزراء الداخلية الذين ينتمون للتحالف المسيحي دعوة لحظر جزئي لارتداء النقاب في الوظائف العامة أو دور الحضانة أو المدارس أو الجامعات أو خلال التدقيق في جوازات السفر أو المظاهرات أو خلال التواجد في قاعات المحاكم.