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نجم منتخب غانا: وقعنا في مجموعة الموت!

19/10/2016

المهاجم الغاني كريستيان أتسو

وصف المهاجم الغاني كريستيان أتسو، المجموعة التي وقع فيها منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بالغابون 2017 بـ"مجموعة الموت".

وفي تصريح لموقع "غانا سوكر"، مساء الأربعاء، قال أتسو "لقد وقعنا في مجموعة الموت، لكن المجموعة القوية تتناسب مع ثقة لاعبي منتخب غانا في أنفسهم، ونحن قادرون على التأهل لدور الثمانية".

وأضاف "بالتأكيد المجموعة صعبة في وجود مصر ومالي وأوغندا، لكن قبل البطولة ستكون صفوفنا مكتملة، وجاهزون للمنافسة على اللقب".

وأوقعت القرعة التي جرت مساء الأربعاء في الغابون، المنتخب الغاني في كأس أمم إفريقيا بالمجموعة الرابعة بجانب منتخبات مصر وأوغندا ومالي.

وشاركت غانا في البطولة القارية 20 مرة، وتمكن من التتويج باللقب القاري أربع مرات.

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