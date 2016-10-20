نتنياهو يحذر المستوطنين من تحركات أوباما

الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- أرشيف

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه من أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ربما يتخذ خلال الأيام الأخيرة له في السلطة خطوات دبلوماسية قد تضر بمصير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويساور إسرائيل القلق من أن الولايات المتحدة قد لا تهرع لمساعدتها في حال طرح مشروع قرار مناهض للاستيطان للتصويت في مجلس الأمن، ومن أن واشنطن قد لا تستخدم حق النقض (الفيتو) لإبطال تحرك من هذا القبيل.

كما أثارت معارضة أوباما القوية للبناء الاستيطاني على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها التكهنات في إسرائيل من أنه قد يحاول تحديد معالم اتفاق سلام نهائي لم يتمكن الفلسطينيون وإسرائيل من التوصل إليه منذ توقيع الاتفاقات الانتقالية في مطلع التسعينيات.

وانهارت محادثات السلام في 2014 حيث كانت المستوطنات قضية رئيسية في النزاع بين الطرفين.

وأوضح بيان من مكتب نتنياهو أنه أبلغ المستوطنين في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي إنه يأمل ألا يتصرف أوباما بنفس طريقة بعض الإدارات الأمريكية السابقة في نهاية فترتها عندما "روجت لمبادرات لا تتماشى مع مصالح إسرائيل."

وكرر البيان ما أبلغ به نتنياهو بالفعل المراسلين الإسرائيليين في نيويورك في أعقاب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي عندما قال "كل أملي أن تستمر السياسة الأمريكية الثابتة حتى نهاية فترته (أوباما في 20 يناير)."

كما نفى ما نسبه تلفزيون القناة الثانية الإسرائيلي إلى نتنياهو في وقت سابق اليوم عندما نقل عنه إبلاغه للمستوطنين أنه "في الفترة المقبلة بين الانتخابات الأمريكية ونهاية فترة (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما- الحركة الاستيطانية برمتها عرضة للتهديد."

ودائما ما تنتقد الولايات المتحدة إسرائيل بسبب مسعاها الاستيطاني في الضفة الغربية ووجهت واشنطن في وقت سابق هذا الشهر انتقادا قويا لخطط إسرائيل لبناء ما وصفته بمستوطنات يهودية جديدة قالت إنها ستدمر فرص السلام مع الفلسطينيين.

وبكلمات قاسية على نحو غير معتاد اتهمت واشنطن إسرائيل أيضا بالتراجع عن تعهدها بعدم بناء مستوطنات جديدة. وأثار أوباما القلق بشأن المستوطنات عندما اجتمع مع نتنياهو في نيويورك.

وتقول الولايات المتحدة إن المشروع يشكل إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وهو ما يخالف التأكيدات التي قدمها نتنياهو لأوباما من أنه لن تبنى أي مستوطنات جديدة. وتعتبر إسرائيل المنازل المقرر بناؤها جزءا من مستوطنة قائمة.