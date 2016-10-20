كلينتون تصف ترامب بانه "دمية" بوتين

هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وصفت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب الملياردير المثير للجدل بأنه "دمية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت كلينتون إن الرئيس الروسي "يفضل أن يرى دمية رئيسًا للولايات المتحدة"، وذلك ردا على قول ترامب إن بوتين "لا يكن أي احترام" لوزيرة الخارجية السابقة. واندلع السجال بين الاثنين لدى تطرقهما إلى ما نشره موقع ويكيليكس مؤخرا من تسريبات قالت كلينتون إن موسكو تقف خلف ترامب بهدف التدخل في الانتخابات لترجيح كفة المرشح الجمهوري.

كما اتهمت كلينتون ترامب بأنه يرغب في تنفيذ أماني بوتين وتدمير حلف الناتو، مضيفة "لأول مرة نرى الحكومة الروسية تتدخل بصورة مباشرة في الانتخابات الأمريكية، وهناك 17 جهاز استخباراتي تتدخل بصورة مباشرة في الانتخابات".

من جانبه، دافع ترامب عن نفسه، قائلا إنه ليس واضحا إن كانت روسيا أم الصين أم جهة أخرى هي التي نفذت هجمات إلكترونية على أمريكا، مضيفا أن بوتين تفوق على اوباما وكلينتون في كل المجالات ومن بينها سوريا، وتابع "الروس سيطروا على الشرق الأوسط وسمحنا لهم بالحصول على كمية أكبر من الأسلحة النووية".