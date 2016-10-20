البث الحي
منوعات

كلينتون تصف ترامب بانه "دمية" بوتين

20/10/2016

هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية

 

وصفت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب الملياردير المثير للجدل بأنه "دمية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقالت كلينتون إن الرئيس الروسي "يفضل أن يرى دمية رئيسًا للولايات المتحدة"، وذلك ردا على قول ترامب إن بوتين "لا يكن أي احترام" لوزيرة الخارجية السابقة. واندلع السجال بين الاثنين لدى تطرقهما إلى ما نشره موقع ويكيليكس مؤخرا من تسريبات قالت كلينتون إن موسكو تقف خلف ترامب بهدف التدخل في الانتخابات لترجيح كفة المرشح الجمهوري.

 

كما اتهمت كلينتون ترامب بأنه يرغب في تنفيذ أماني بوتين وتدمير حلف الناتو، مضيفة "لأول مرة نرى الحكومة الروسية تتدخل بصورة مباشرة في الانتخابات الأمريكية، وهناك 17 جهاز استخباراتي تتدخل بصورة مباشرة في الانتخابات".

من جانبه، دافع ترامب عن نفسه، قائلا إنه ليس واضحا إن كانت روسيا أم الصين أم جهة أخرى هي التي نفذت هجمات إلكترونية على أمريكا، مضيفا أن بوتين تفوق على اوباما وكلينتون في كل المجالات ومن بينها سوريا، وتابع "الروس سيطروا على الشرق الأوسط وسمحنا لهم بالحصول على كمية أكبر من الأسلحة النووية".

المزيد من منوعات

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)