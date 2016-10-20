ضغوط ألمانية وفرنسية على روسيا لوقف الغارات الجوية بسوريا

اجتماع لقادة ألمانيا وفرنسا وروسيا في برلين

ضغطت ألمانيا وفرنسا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد وقف الضربات الجوية في سوريا خلال محادثات جرت حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء في برلين وصفتها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بأنها كانت صعبة.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل بعد المحادثات "وقف (الضربات الجوية) لساعات قليلة غير منطقي.. النقطة الأساسية هي أنه لا يمكن لسكان حلب.. الاستمرار في العيش في ظروف لا تحتمل."

وقالت ميركل وأولاند إنهما واجها روسيا بشأن دورها في قصف المدنيين في حلب.

وقالت ميركل "نحن نتحدث هنا عن أنشطة إجرامية عن جرائم ضد المدنيين" رغم أنها لم تردد استخدام أولاند لعبارة "جرائم حرب".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المحادثات إن موسكو تقترح الإسراع بتبني دستور جديد في سوريا لتسهيل الانتخابات المستقبلية.

وأضاف أيضا أن روسيا مستعدة لتمديد وقف الضربات الجوية في سوريا بعد أن علقت القوات الجوية الروسية والسورية قصفها يوم الثلاثاء لمدينة حلب.