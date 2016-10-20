شاهد: ميسي يحرز "الهاترك" السابع له في دوري الأبطال

وجه المهاجم الأرجنتيني الخطير ليونيل ميسي لطمة قوية إلى مديره الفني السابق جوسيب جوارديولا وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود برشلونة إلى فوز ساحق 4 / صفر اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لدوري أبطال أوربا.

وعزز برشلونة صدارته للمجموعة محققا الفوز الثالث على التوالي ليحافظ على العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى تسع نقاط فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند أربع نقاط لكنه ظل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام مونشنغلادباخ.

وأكد ميسي عودته القوية إلى الملاعب بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر وسجل اليوم ثلاثة أهداف (هاتريك) في أول مباراة يخوضها ضمن التشكيل الأساسي بعد العودة من الإصابة وهو الهاتريك السابع له في دوري أبطال أوربا.

وعلى استاد "كامب نو" ببرشلونة ، أنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني ، تلقى مانشستر سيتي صدمتين دفعة واحدة بطرد حارس مرماه كلاوديو برافو في الدقيقة 53 وإصابة المدافع بابلو زاباليتا ليخرج في الدقيقة 57 .

واستغل برشلونة الارتباك في دفاع مانشستر بعد طرد برافو وخروج زاباليتا وسجل ميسي هدفين آخرين له ولبرشلونة في الدقيقتين 61 و69 ليؤكد فوز الفريق ويقسو على مديره الفني السابق جوسيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وأهدر البرازيلي نيمار دا سيلفا ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 87 قبل أن يعوض الفريق بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89 .

وسبق لجوارديولا أن خسر أيضا أمام برشلونة في ملعب "كامب نو" بنتيجة صفر / 3 في الدور قبل النهائي للبطولة موسم 2014 / 2015 عندما كان مديرا فنيا لبايرن ميونيخ الألماني وتأهل برشلونة للنهائي رغم هزيمة برشلونة 2 / 3 إيابا في ميونيخ.

وشهدت الدقيقة 73 طرد البديل الفرنسي جيريمي ماتيو مدافع برشلونة لنيله الغنذار الثاني في المباراة.

وفي جلاسجو ، لقن مونشنجلادباخ مضيفه سلتيك درسا قاسيا وتغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما لارس ستيندل وأندري هان في الدقيقتين 57 و77 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واقتنص مونشنجلادباخ أول ثلاث نقاط له في المجموعة فيما تجمد رصيد سلتيك عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الرابع الأخير بالمجموعة.