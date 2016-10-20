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شاهد.. مذيعة مصرية: أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي "حقيقة"

20/10/2016

قالت "منى بارومة" المذيعة في قناة "الحدث اليوم" المصرية، إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي "حقيقة" وليست إشاعة.

وزعمت المذيعة المصرية خلال لقاء مع الحقوقي "جمال عيد" أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ذكرت القصة في مذكراتها. لكنها اتهمت "عيد" بأنه يردد كلام الإخوان بعد أن تساءل عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس/ آب 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان أحداث 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة.

وخلال اللقاء حدثت مشادة بين "بارومة" و"عيد" بعد أن قال الأخير إنه يدين قتل جنود الجيش في سيناء كما يدين قتل المصريين في "رابعة"، مؤكدا أنه هتف ضد حكم العسكر كما هتف ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "عيد" على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إنه وجد الضيف المواجه له ينسحب من اللقاء، فقرر الانسحاب أيضا ليترك المذيعة وحدها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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