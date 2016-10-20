شاهد.. كلينتون: ترامب لديه مشكلة حقيقية مع النساء

وصفت هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، منافسها دونالد ترامب، بأنه "لديه مشكلة حقيقية مع النساء".

وأضافت كلينتون، خلال المناظرة الثالثة والأخيرة مع المرشح الجمهوري أن الأخير أهان كثيرا من النساء، وأنه "يعتقد أن إهانة النساء تزيد من عظمته"، مضيفة أنها لا تعلم كيف سيقود ترامب أمريكا موحدة.

وأشارت كلينتون إلى أن ترامب لديه مشكلة في عدم اعترافه بأخطائه وعدم اعتذاره عنها. وأنه يشكك في تجربتها التي حاولت خلالها مساعدة البلاد "بينما كان هو يسيء إليها" على حد قولها.

وتأتي هذه الاتهامات بعد الكشف عن فضيحة لدونالد ترامب حيث تحدث تسجيل بصورة مسيئة للنساء الأمريكيات.