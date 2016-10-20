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شاهد: فيديو يوثق استشهاد فتاة نابلس "رحيق شجيع"

20/10/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يوثق لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على الفتاة رحيق شجيع بيراوي (19 عاماً) من عصيرة الشمالية غرب نابلس، والتي استشهدت أمس الأربعاء.

وادعت قوات الاحتلال أن الفتاة الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن ضد أحد الجنود.

ونشر موقع "واللا" الإسرائيلي التسجيل ويظهر فيه أربعة من حرس الحدود يقومون بإطلاق النار الكثيف نحو الشابة الملقاة على الأرض ومن مسافة قريبة، وعندما سئل الأربعة من الذي أطلق النار، أجابوا: نحن الأربعة.

وذكر الموقع أنه سيجرى التحقيق في إطلاق النار الكثيف تجاه الشابة من قبل وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)، وهو ما اعتبره إجراء عادياً يتم في أعقاب قتل فلسطينيين برصاص الشرطة وحرس الحدود، وعادة ما تنتهي هذه التحقيقات ضد اتخاذ إجراءات ضد القتلة، بحسب الموقع.

وزعمت قوات الاحتلال أن الفتاة كانت تحمل سكيناً واقتربت صوب الجنود بهدف تنفيذ عملية طعن.

وقبل أشهر قليلة أعدم جندي إسرائيلي الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، بطريقة مماثلة، حيث أطلق الجندي النار من مسافة قريبة على رأس الشاب الشريف وهو جريح وملقى على الأرض، ليستشهد على الفور.

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