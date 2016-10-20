شاهد: عنزتان تصبحان ضيف الشرف في حفل استقبال في براغ

حلت عنزتان كضيف شرف افتتاح شرفة قصر لوسيرنا الذي يعد واحدا من أشهر مباني العاصمة التشيكية براغ أمام الجمهور.

ويضم المبنى أقدم دار للسينما في البلاد ومسرحا وقاعة للموسيقى ومطاعم ورواقا مزخرفا للتسوق.

وقال مدير المشروع أوندري كوبزا إنه أحضر العنزتين للتأكيد على فكرة الأسطح العامة الخضراء، مشيرا إلى أنه يهدف إلى زراعة حديقة فوق السطح ليتمتع بها الجمهور بل ويمكنهم زراعة أشجار بها.

واستأجر كوبزا ألف متر على سطح القصر الذي أكمل جد الرئيس الراحل فاتسلاف هافل بناءه في عام 1921.

ويهدف كوبزا إلى نشر فكرته وفتح شرفات وأسقف المباني وزراعتها أمام الجمهور في العاصمة التشيكية التي تعاني من الازدحام.