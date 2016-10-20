البث الحي
منوعات

شاهد: صور بالأقمار الصناعية توضح حجم الدمار في حلب

20/10/2016

نشرت منظمة العفو الدولية صورا جديدة تم التقاطها بالأقمار الصناعية تبين حجم الدمار الذي لحق بمدينة حلب السورية بسبب الهجمات المتواصلة التي تشنها القوات الروسية وقوات النظام السوري على المدينة.

وقالت المنظمة إن الصور وشهادات بعض المدنيين المحاصرين في المدينة تقدم أدلةً على أن قوات الحكومة السورية، التي تحظى بدعم من روسيا، "قد هاجمت بشراسة مناطق سكنية، ومنشآت طبية، ومدارس، وأسواقاً، ومساجد، في إطار استراتيجية عسكرية متعمَّدة لإفراغ المدينة من سكانها وإحكام السيطرة عليها".

وأضافت المنظمة تقرير لها اليوم الخميس إنها ثمة أدلة متوافرة "على استخدام ذخائر عنقودية روسية الصنع في تلك الهجمات".

ودعت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المبادرة "بالتحرك لملء الفراغ الناجم عن التقاعس الكارثي للدول الأعضاء في مجلس الأمن عن وقف الهجمات الوحشية التي تستهدف المدنيين في شرق مدينة حلب".

وجاءت دعوة المنظمة قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقالت لين معلوف، نائبة مدير البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: "يجب وضع حد لتقاعس العالم في مواجهة المذابح والانتهاكات الصارخة المستمرة في مدينة حلب. ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تبرهن على أنها قادرة على التحرك حيثما أخفق مجلس الأمن بشكل كارثي، ومن ثم فإن مصداقية الأمم المتحدة على المحك".

وأضافت: "إن حجم الدمار وسفك الدماء الذي حلَّ بشرق مدينة حلب على مدار الشهر الماضي مروِّع. فقد شنَّت قوات الحكومة السورية، بدعم من روسيا، هجمات وحشية تجاهلت بشكل صارخ القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني".

المزيد من منوعات

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)